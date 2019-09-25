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Мариуполь – Динамо: Худжамов сделал замечание одноклубникам

25 сентября 23:18 90 Читати українською
Мариуполь – Динамо: Худжамов сделал замечание одноклубникам
Рустам Худжамов / ФК Мариуполь

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов прокомментировал поражение от Динамо (0:1) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

"Какие могут быть эмоции? Вся страна знает, что Караваев играет только правой ногой, а ему дают за матч раз 15 подстроиться под нее и подать.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Конечно, мы больше защищались. Динамо играло достаточно агрессивно, накрывали нас, прессинговали. Исходя из данной ситуации – отсутствие нападающего, дисквалификация Федорчука – мы от этого танцевали. Строили свою тактику, старались играть в контрфутбол, не антифутбол, а контрфутбол", – сказал Худжамов каналу Футбол 1.

Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо

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Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Динамо Киев Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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