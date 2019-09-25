Мариуполь – Динамо: Худжамов сделал замечание одноклубникам

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов прокомментировал поражение от Динамо (0:1) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

"Какие могут быть эмоции? Вся страна знает, что Караваев играет только правой ногой, а ему дают за матч раз 15 подстроиться под нее и подать.

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Конечно, мы больше защищались. Динамо играло достаточно агрессивно, накрывали нас, прессинговали. Исходя из данной ситуации – отсутствие нападающего, дисквалификация Федорчука – мы от этого танцевали. Строили свою тактику, старались играть в контрфутбол, не антифутбол, а контрфутбол", – сказал Худжамов каналу Футбол 1.

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