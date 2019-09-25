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Мариуполь – Динамо: Бойко получил повреждение во время предматчевой разминки

18:36 76 Читати українською
Мариуполь – Динамо: Бойко получил повреждение во время предматчевой разминки
Денис Бойко / ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Денис Бойко рисковал не сыграть против Мариуполя в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

Денис Бойко покинул предматчевую разминку раньше других, о чем сообщил канал Футбол 1. Причиной стало повреждение.

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К счастью для голкипера и тренерского штаба Динамо, оно оказалось несерьезным и он вышел в стартовом составе.

Напомним, Бойко уже получал травму в этом сезоне, из-за чего пропустил матчи сборной Украины против Литвы и Нигерии.

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