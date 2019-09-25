Мариуполь – Динамо: Белик раскритиковал Бабича за слова в адрес арбитра матча

Бывший форвард Шахтера и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал слова главного тренера Мариуполя Александра Бабича о том, что арбитр помогал Динамо в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

"Обе команды показали хороший футбол. Игра держала у экрана. Был равный матч, но больше повезло Динамо. Киевляне играли не так, как с Ворсклой, потому что там они забили быстрый мяч.

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В принципе мне Динамо понравилось, но есть вопросы по некоторым позициям игроков. В первый раз вижу Караваева слева, а Вербича в центре. Они чувствовали себя не совсем комфортно. Обидно за "Мариуполь". Они показали хороший футбол, но проиграли.

Слова Бабича о назначенном пенальти? У меня просьба не только к Бабичу, а вообще ко всем тренерам. Ребята, просматривайте хотя бы моменты или ничего не говорите. Может был пенальти, может, нет, но пинать на судью... Михайличенко может сказать, что была игра рукой, а здесь, Бабич, не видя момента, так говорит. Если бы он посмотрел момент, то не сказал бы, что судьи испортили матч. Не нужно спешить с выводами", – сказал Белик в эфире программы Тур Online.

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