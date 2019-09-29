Мариуполь – Десна, Олимпик – Заря: анонс матчей УПЛ

В рамках 9-го тура Мариуполь принимает Десну, а Олимпик встретится с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Десна

Мариуполь в последнее время стал стабильно набирать очки, хотя свой лучший матч команда Александра Бабича выдала в проигрышном поединке против Динамо – до вполне заслуженной ничьи не хватило нескольких минут. Перед этим они победили кризисный Львов и сыграли вничью с Олимпиком и Зарей, но здесь азовцам уже хвастаться трудно. Забив в этих встречах всего два гола, они выглядели хуже дончан и лишь ценой 10 сейвов Худжамова не проиграли луганчанам (в ответ Мариуполь ни разу не попал в рамку). Было ли улучшение футбола подопечных Бабича в игре против Динамо системным событием или же это просто исключение из правил – покажет поединок с Десной.

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Черниговцы только в прошлом туре прервали свою внушительную серию в 7 матчей без поражений (пять раз они побеждали). Обидчиком северян стал Шахтер, однако стыдно за этот матч команде Александра Рябоконя быть не должно – неудачно сыграв первый тайм, они были близки к ничьей во втором. Впрочем, неудача не сильно навредила турнирным амбициям Десны, ведь у неё остается 14 очков и два зачётных балла до второго места. Вряд ли именно оно интересует руководство клуба, но в контексте борьбы за бронзовые медали это очень круто. Словом, сегодня северяне должны играть на победу.

Статистика противостояния

Всего: 12 матчей, 6 побед Мариуполя, 1 ничья, 5 побед Десны, разница мячей 19-18.

В Премьер-лиге: 2 матча (+0, =0, -2, 1-6)

Кадровая ситуация

Травмированные: Фомин (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Богданов (Десна)

Самые крупные победы Мариуполя и Десны

19.05.2008. 32-й тур чемпионата Украины-2007/2008

Мариуполь – Десна – 3:0



29.07.2018. 2-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Мариуполь – Десна – 1:4

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Десна

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко – Федорчук, Чех – Кащук, Мишнёв, Вакула – Топалов

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Филиппов

"Изюминки" матча:

– Мариуполь на своём поле в УПЛ может в 100-й раз сыграть без пропущенных голов.

– Азовцы не забивают голов в УПЛ 227 минут подряд.

– Десна может добыть 10-ю выездную победу в УПЛ.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Десна всегда классно играла против Мариуполя, а сейчас предпосылки к выездной победе ещё лучше. Северяне является одной из сильнейших прессингующих команд УПЛ, в то время как азовцы явно перебрали очков. Подопечные Бабича умеют сделать матч трудным для соперника, но пока тягаться с бандой Александра Рябоконя им не под силу. Десна должна побеждать Мариуполь.

Олимпик – Заря

Еще несколько недель назад Олимпик смело можно было списывать – тем более, когда речь шла о встрече против лидеров турнирной таблицы. Впрочем, под руководством Висенте Гомеса дончане быстро начали прогрессировать, в первом матче расписав симпатичную ничью с Мариуполем (1:1), во втором уверенно переиграв Львов (1:0), а в третьем разбив Кремень (3:2). Испанский коуч подтвердил тезис о том, что кризис в клубе не такая и ужасная, наладив комбинационный и агрессивный футбол – от него в восторге даже сами футболисты. Тем не менее, соперники были довольно проблемными, а вот хватит ли "олимпийцев" на игру против действительно сильного коллектива? Ответ на этот вопрос даст только матч.

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Заря в последнее время приводила публику в восторг. 2:2 с Динамо, 4:3 с Шахтером, 10:0 по ударам в створ с Мариуполем – это было очень круто, но за всей красотой игры все забыли о том, что луганчане не побеждают уже на протяжении трёх туров подряд. Конечно, от "мужиков" в этот период ожидали значительно худших результатов, но ничья в последнем туре оказалась откровенно лишней – она ​​отбросила команду аж на шестую позицию. Теперь подопечным Виктора Скрипника срочно нужно навёрстывать упущенное, хотя в соперниках та ещё "темная лошадка". Впрочем, пока что у Зари остаётся одна из лучших прессинг-структур и один из самых агрессивных игровых стилей УПЛ, а значит лошадку вполне можно оседлать.

Статистика противостояния

Всего: 12 матчей, 2 победы Олимпика, 5 ничьих, 5 побед Зари, разница мячей 10-22.

В Премьер-лиге: 12 матчей (+2, =5, -5, 10-22)

Кадровая ситуация

Травмированные: Лунев, Хомченовский (Заря)

Дисквалифицированы: Завийский – Будковский, Михайличенко

Самые результативные матчи – 6 голов

28.02.2015. 15-й тур чемпионата Украины-2014/2015

Заря – Олимпик – 5:1



29.10.2017. 15-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Заря – 3:3

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Заря

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Лукьянчук, Зотько, Е. Пасич – Фабинью, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чайковский – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Громов, Русин

"Изюминки" матча:

– Олимпик на своём поле в нынешнем чемпионате очков ещё не набирал (3 поражения).

– Безничейная гостевая серия Зари в УПЛ длится уже 5 матчей (3 победы и 2 поражения).

– "Олимпийцы" с начала текущего Чемпионата больше одного гола за матч не забивают.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Олимпик под руководством Висенте Гомеса выглядит довольно симпатично, но тягаться с нынешней Зарей дончанам пока будет трудно. Луганчане лишь чудом не переиграли Мариуполь и не отобрали очки у Шахтера, но сейчас они должны разозлиться и взять своё. Команда Виктора Скрипника обязана побеждать.

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