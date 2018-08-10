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Мариуполь – Бордо: послематчевая пресс-конференция Густаво Пойета

9 августа 23:50 39 Читати українською
Мариуполь – Бордо: послематчевая пресс-конференция Густаво Пойета
Густаво Пойет / фото: ФК Мариуполь

Наставник Бордо Густаво Пойет поделился эмоциями от победы над Мариуполем в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19.

"Быстрый пропущенный гол стал ключевым моментом поединка. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Забили мяч и сразу же второй.

Счет мог бы быть другим. Но мы всегда были спокойны. Как не развивались события в матче, я вел себя спокойно на тренерской скамье. И это спокойствие передалось игрокам. Я говорил своим футболистам: "Спокойно, гол придет". Так и произошло.

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Мариуполь – хорошая команда. Она меня поразила. Здесь собраны хорошие игроки, особенно девятый номер. У них было много моментов. Мы знали, что они очень опасны и мы понимали, что у них будут моменты. Они забили красивый гол. Повторюсь, Мариуполь мне понравился.

Через неделю мы будем играть на 100%. В футболе все быстро меняется. Мы помним как ПСЖ выиграл 4:0 у Барселоны, а затем проиграл 1:6. Если мы уснем, мы проиграем. Поэтому мы будем настраиваться серьезно", – цитирует Пойета официальный сайт Мариуполя.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 3
Бордо
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