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Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в падении

20:32 286 Читати українською
Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в падении
Дмитрий Мишнев / фото: ФК Мариуполь

Мариуполь сумел забить быстрый гол в ворота Бордо в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19. Красивый результативный удар в активе Дмитрия Мишнева.

Полузащитник Мариуполя Дмитрий Мишнев забил классный гол в ворота Бордо в матче квалификации Лиги Европы 2018/19.

Мариуполь – Бордо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

После розыгрыша углового и подачи в штрафную защитники выбили мяч, однако 24-летний Мишнев ударом с ходу в падении отправил мяч прямо в угол ворот французов.

Ответный матч пройдет во Франции 16 августа. Напомним, в предыдущем раунде Мариуполь сумел одолеть шведский Юргорден.

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 3
Бордо
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Теги
Лига Европы Мариуполь Мариуполь Главное Видеоновости Мариуполь - Бордо Фантастические голы Дмитрий Мишнев Дмитрий Мишнев Красивые голы
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