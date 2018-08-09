Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в падении

Мариуполь сумел забить быстрый гол в ворота Бордо в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19. Красивый результативный удар в активе Дмитрия Мишнева.

Полузащитник Мариуполя Дмитрий Мишнев забил классный гол в ворота Бордо в матче квалификации Лиги Европы 2018/19.

Мариуполь – Бордо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

После розыгрыша углового и подачи в штрафную защитники выбили мяч, однако 24-летний Мишнев ударом с ходу в падении отправил мяч прямо в угол ворот французов.

Ответный матч пройдет во Франции 16 августа. Напомним, в предыдущем раунде Мариуполь сумел одолеть шведский Юргорден.