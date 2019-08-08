Мариуполь – АЗ: тренер нидерландцев Слот оценил уровень команды Бабича

Наставник АЗ Арне Слот поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

"Мариуполь – очень крепкая команда. Мы ожидаем сложный матч, потому что против этой команды будет тяжело играть. Они активно идут в единоборства и жестко играют в обороне. Мы хорошо изучили соперника, знаем как эта команда играет в обороне, как в атаке.

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Мы придерживаемся атакующего стиля. Игровая манера украинских команд – это контратаки. Так играют, наверное, все команды Украины. Поэтому завтра я ожидаю увидеть противостояние двух разных игровых стилей, футбольных школ.

Все ожидания будут зависеть от того, как будет происходить матч. Ответы на многие вопросы могут дать первые 10 минут. В дебюте матча мы увидим, что нам ожидать, какая стратегия у соперника", – цитирует Слота официальный сайт Мариуполя.

Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – АЗ состоится 8 августа, начало в 20:00.

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