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Мариуполь – АЗ: Приазовцам пришлось потратить 10 часов на дорогу в Одессу перед матчем Лиги Европы

06:00 92 Читати українською
Мариуполь – АЗ: Приазовцам пришлось потратить 10 часов на дорогу в Одессу перед матчем Лиги Европы
Александр Бабич / Мариуполь

Команде Александра Бабича буквально пришлось преодолеть немалый путь перед стартом в еврокубках.

 

Мариуполь ехал в Южную Пальмиру на автобусе, информирует официальный сайт клуба.

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Приазовцам пришлось потратить целых десять часов в пути. Они успели провести утреннюю тренировку в Мариуполе, после чего сразу отправились в Одессу, где будут принимать нидерландский АЗ. Команда будет жить в отеле "Черное море", который расположен в непосредственной близости от стадиона Черноморец, на котором и состоится поединок.

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Напомним, матч между Мариуполем и АЗ состоится 8 августа, в 200: 00 по киевскому времени.

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