Мариуполь – АЗ: Приазовцам пришлось потратить 10 часов на дорогу в Одессу перед матчем Лиги Европы

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Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20 – как это былоЛига чемпионов — 6 авг 3235
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