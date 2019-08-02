Мариуполь – АЗ: началась продажа билетов на матч Лиги Европы

Украинский клуб распространяет тикеты на первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского АЗ.

Мариуполь стартует в Лиге Европы противостоянием с АЗ Алкмаар. Первая часть дуэли состоится в Одессе на следующей неделе. 8-го августа матч Мариуполь – АЗ примет стадион Черноморец.

Сегодня стартовала реализация билетов на эту игру. На стандартные сектора цена колеблется от 90 до 260 гривен, на VIP-сектора – 550, 500 и 400 гривен, а в SKYBOX – 800 гривен, информирует официальный сайт Мариуполя. Доступна онлайн-покупка билетов на сайте стадиона Черноморец, а также на esport.in.ua.

Напомним, что ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы АЗ – Мариуполь запланирован на 15-е августа.

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