Мариуполь – АЗ: двое игроков "чаек" пропустят матчи Лиги Европы

Мариуполь потерял двух игроков перед матчем 3 раунда квалификации Лиги Европы против АЗ.

"Действительно, проблема имеется. Сергей Яворский точно не сыграет в первой встрече с АЗ, но к матчу с Карпатами может и успеет восстановиться. А вот Руслан Фомин выбыл как минимум на три недели.

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Что ж теперь в матче Лиги Европы в роли чистого нападающего может сыграть Владислав Вакула или Игорь Тищенко, которого на сборах мы пробовали в этой роли. Будем думать, как выйти из этого положения", – сказал главный тренер приазовцев Александр Бабич zbirna.com.

Матч Мариуполь – АЗ состоится 8 августа в 20:00.