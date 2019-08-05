toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мариуполь – АЗ: двое игроков "чаек" пропустят матчи Лиги Европы

21:44 45 Читати українською
Мариуполь – АЗ: двое игроков "чаек" пропустят матчи Лиги Европы
Руслан Фомин / ФК Мариуполь

Мариуполь потерял двух игроков перед матчем 3 раунда квалификации Лиги Европы против АЗ.

 

"Действительно, проблема имеется. Сергей Яворский точно не сыграет в первой встрече с АЗ, но к матчу с Карпатами может и успеет восстановиться. А вот Руслан Фомин выбыл как минимум на три недели.

Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Что ж теперь в матче Лиги Европы в роли чистого нападающего может сыграть Владислав Вакула или Игорь Тищенко, которого на сборах мы пробовали в этой роли. Будем думать, как выйти из этого положения", – сказал главный тренер приазовцев Александр Бабич zbirna.com.

Матч Мариуполь – АЗ состоится 8 августа в 20:00.

blog_ava
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов: все результаты
13:23
2506
Теги
Мариуполь Мариуполь АЗ АЗ Лига Европы Мариуполь - АЗ Руслан Фомин Руслан Фомин Сергей Яворский Сергей Яворский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
7
мин
Брюгге
21:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук