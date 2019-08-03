Мариуполь – АЗ: Бабич оценил уровень соперника в квалификации Лиги Европы

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своим мнением о сопернике команды в квалификации Лиги Европы.

"АЗ – очень квалифицированная команда. В Нидерландах большинство команд играет в атакующий футбол и наш соперник – не исключение. АЗ старается придерживаться тактики 4-3-3, играет через короткую и среднюю передачи.

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Знаем, что по сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился. Сейчас больше молодежи играет. Для тренера команды Арне Слота это первый такой опыт – ранее он на таком уровне не работал. Думаю, будет интересное противостояние. Ближе к игре уже будем думать, как нейтрализовать их сильные стороны.

Прежде всего, футболисты АЗ индивидуально очень сильные, имеют хорошую скорость, умеют и любят обыгрывать оппонентов один в один. Очень много проблем создает Стенгс. Это левоногий футболист, играющий на правом фланге обороны. Очень много проблем создает соперникам.

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Впереди играет очень быстрый нападающий Боада. При малейшей возможности Боада за счет скорости раскрывает оборону соперника. Также нужно обратить внимание на "десятку" Тиля. Это игрок хоть и молодой, но уже капитан АЗ. В центре поля именно он ведет игру команды. От него всегда идут острые передачи и опасность", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.