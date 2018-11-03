Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

Украина — 18:22 759
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Шахтер – Динамо: Мораес отвечает своим голом
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Шахтер – Динамо: Бойко стал единственным игроком киевлян, который не пожал руку Мораесу перед матчемУкраина — 17:50 306
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Бавария в огне: Ковач ищет "крота" и отвечает оригинальным правилом на дерзость звездГермания — 16:05 194
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Манчестер Сити может включить Зинченко в соглашение о трансфере игрока, который станет заменой ФернандиньоАнглия — 14:38 387
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"Императорский Зозуля": журналисты и болельщики восхищаются украинским форвардом, который тянет Альбасете в ПримеруИспания — 12:28 634
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