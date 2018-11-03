Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

В матче 14 тура УПЛ Мариуполь дома минимально одолел киевский Арсенал. Смотрите видео гола и обзор матча.

Победу Мариуполю принес гол Владислава Вакулы под занавес поединка. Форвард решился на удар с острого угла, который стал результативным.

Мариуполь дома минимально победил Арсенал-Киев

Мариуполь набрал 20 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице, в то время как Арсенал-Киев остался на последнем месте, имея в активе 7 очков. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0

Гол: Вакула, 81