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Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

16:56 33 Читати українською
Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча
Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча / фото из соцсетей

В матче 14 тура УПЛ Мариуполь дома минимально одолел киевский Арсенал. Смотрите видео гола и обзор матча.

Победу Мариуполю принес гол Владислава Вакулы под занавес поединка. Форвард решился на удар с острого угла, который стал результативным.

Мариуполь дома минимально победил Арсенал-Киев

Мариуполь набрал 20 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице, в то время как Арсенал-Киев остался на последнем месте, имея в активе 7 очков. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

Чемпионат Украины 2018/2019, 14-й тур

Мариуполь – Арсенал-Киев – 1:0

Гол: Вакула, 81

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Украина14 тур

Мариуполь - Арсенал-Киев: Суббота 03 ноября 2018

Мариуполь
Матч окончен
1 : 0
Арсенал-Киев
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