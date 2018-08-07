Мариуполь – Бордо: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Началась продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и французским Бордо.

Поступили в продажу билеты на матч Мариуполь – Бордо, сообщает официальный сайт мариупольского клуба.

Мариуполь – Бордо: матч рассудит бригада арбитров из Хорватии

Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа на стадионе Черноморец в Одессе.

Билеты на матч доступны в 4-х ценовых категориях – 80, 160, 230 и 250 гривен. Билеты можно приобрести на сайте стадиона Черноморец, в кассах стадиона, а также на сайте esport.in.ua.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы: Мариуполь может сыграть с победителем пары Ягеллония – Гент