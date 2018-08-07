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Мариуполь – Бордо: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

09:54 15 Читати українською
Мариуполь – Бордо: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Мариуполь – Бордо: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Началась продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и французским Бордо.

Поступили в продажу билеты на матч Мариуполь – Бордо, сообщает официальный сайт мариупольского клуба.

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Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа на стадионе Черноморец в Одессе.

Билеты на матч доступны в 4-х ценовых категориях – 80, 160, 230 и 250 гривен. Билеты можно приобрести на сайте стадиона Черноморец, в кассах стадиона, а также на сайте esport.in.ua.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
до матча
2
дн
:
9
час
:
46
мин
Бордо
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Теги
Мариуполь - Бордо Черноморец Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо Лига Европы
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