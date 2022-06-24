УЕФА вынужден вмешиваться в дела стран и псевдореспублик, причастных к войне Украины и России.

В этот раз санкции настигли Приднестровье, сообщает официальный сайт Европейского футбольного Союза.

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УЕФА до конца сезона 2022/23 запрещает проводить матчи под своей эгидой на территории непризнанной "республики", отколовшейся от Молдовы еще в 1992 году. Регион считается опасным, поскольку граничит с Украиной и может в любой момент стать центром войны. Больше всего от бана пострадает тираспольский Шериф. Бывший клуб Юрия Вернидуба будет вынужден "одалживать" чужую арену для выступлений в еврокубках, где команда начнет свой путь с первого раунда квалификации ЛЧ.

Напомним, ранее УЕФА запретил проводить матчи и на территории Беларуси, а россиян вообще отстранил от соревнований после подлого вторжения в Украину.

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