Зізу нечасто коментує роботу суддів, а ще рідше – виправдовує невдачі своїх підопічних якимись навколофутбольними нюансами. Зазвичай він поводиться максимально стримано, аби нікого не образити. Однак після нічиєї з аутсайдером Прімери французький фахівець наче злетів з котушок. "Це не футбол. Ми не знаємо, коли повернемося додому. Матч потрібно було скасувати, але це вже в минулому. В таких умовах неможливо грати", – скаржився французький фахівець після чергової втрати очок. У позаминулому турі "бланкос" не зуміли перемогти скромний Ельче, тож "найгірша Барса в історії", як полюбляють писати мадридські ЗМІ, зараз перебуває на відстані витягнутої руки.

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Умови, про які розповідає Зідан – курям на сміх. Ель Садар оснащений чудовою системою догляду за газоном. Персонал головної арени Наварри створив маленьке диво. Приблизно за півгодини до початку гри сніг вдалося прибрати, трава виглядала дуже навіть симпатично. Промерзлий ґрунт справді ускладнював роботу з м’ячем, але чого ще слід було очікувати за низької температури в аномально засніженій Іспанії? Невже Мадрид знову пішов би на екстрене призупинення чемпіонату, раніше пошматованого ковідом? Звісно, що ні. Скиглення представників королівського клубу – це всього лише продовження давньої війни "Перес проти Тебаса". Ідеальна нагода побрязкати зброєю.

А тепер повернімося трішки назад. Чартер делегації Реала у Памплону був запланований на ранок суботи, проте керівництво Ла Ліги, намагаючись уникнути форс-мажорів, попросило "бланкос" вилетіти в п’ятницю. Цілком слушно, як з’ясувалося пізніше. Адже наступного дня міжнародний аеропорт Барахас повністю паралізувало через потужний снігопад. Проблема в тому, що Зізу та його футболісти провели майже 5 годин на борту літака, аж поки не отримали "зелене світло".

Це основний лейтмотив усього, що відбуватиметься далі. Хоча той же Ронсеро, один з редакторів газети AS і палкий прихильник Мадрида, не приймає жодних виправдань: "Вони чекали у комфортних умовах, поруч з друзями, мали повно їжі та напоїв. Люди зараз потрапляють у страшні завали, залишаються без зв’язку із зовнішнім світом…".

Попри публічне невдоволення наставника наварською "Одіссеєю" Реал не звертався до футбольних чиновників з проханням перенести матч – ні офіційно, ні формально. Ба більше, за свіжими інсайдами Marca, керівництво "бланкос" протягом двох днів перебувало у тісному контакті з Ла Лігою. І можливість скасування гри ніхто не обговорював! Чемпіони Іспанії, тверезо оцінивши й без того щільний календар, лише порекомендували (не наполягали, наголошуємо) перенести зустріч на 17:15 за київським часом.

Зізу нічого не знав, припускає іспанська преса. Мовляв, йому знову малювали поганого Тебаса, який батогами жене "бланкос" у Памплону. Фактично француз став "жертвою" особистого конфлікту Переса з очільником ліги. Стосунки між обома вкотре загострились після Генеральної асамблеї сосіос Реала. Флорентіно підтримав європейську Суперлігу, а Тебас звинуватив його у злочинах проти футболу. Історія їхніх відносин – переповнена трешовими епізодами. "Якщо сеньйор Перес має претензії до повторів VAR на матчах Реала, нехай вмикає свій клубний канал. Там все покажуть з правильного ракурсу" або "Флорентіно телефонує суддям". Опускайте завісу.

Перес вважає Тебаса "cиньо-гранатовим" президентом. У цьому ж контексті потрібно згадувати "війну графіків". На Бернабеу не можуть змиритись з тим, що Барса відпочиває більше. Це питання серйозно піднімалось ще в кінці минулого сезону, коли "бланкос" довелося провести два поєдинки за 64 години (проти Атлетіка і Хетафе). Загалом Реал відновлювався на 135 годин менше, ніж запеклі вороги з Каталонії. Розподіл коштів від телетрансляцій – ще одна велика проблема. Мадрид хотів би переглянути нинішню схему, а зарозумілий Тебас, звісно ж, не збирається сідати за стіл переговорів.

Прикро, але Зізу та Ко перетворили у маріонеток – не ліга, як говорить Куртуа, власний же президент. Француз швиденько знайшов винного за провальний результат, хоча сам Флорентіно не кинув і пальцем, щоб перенести гру. Або це погана комунікація всередині клубу, або тренера свідомо підставили. Хай там що, а нині прихильники мадридського клубу критикують Тебаса попри те що команда зіграла жахливо.

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