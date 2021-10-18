"Король" футбола Пеле трижды поднимал над головой золотой кубок чемпиона мира. Казалось, что превзойти такое достижение просто невозможно. Но Бразилия подарила футболу многих невероятных рекордсменов.

Марио Загалло – звезда не только бразильского, но и мирового масштаба. Ему удалось покорить самую высокую футбольную вершину в статусе футболиста, в качестве главного тренера и даже на административной должности. Невероятная карьерная история, о которой мечтает каждый футболист.

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ЧС-1958

Дебютный Мундиаль для молодого Пеле. Но на этом турнире звездой команды Висенте Феола был именно левый хавбек Марио Загалло. Рациональность и трудолюбие футболиста радовала специалиста и приносила команде много пользы.

Марио не только помог команде дойти до финала, но и приложился к победе над Швецией. Именно он забил четвертый гол селесао, а затем ассистировал на юного Пеле, который поставил точку в матче.

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ЧС-1962

После неудачных экспериментов на тренерский мостик Бразилии перед Мундиалем пришел Айморе Морейра. Специалист не стал изобретать велосипед и взял на турнир тот же состав, который выиграл предыдущий ЧМ. Важным винтиком команды был и Загалло, который забил первый гол селесао на чемпионате мира-1962.

Весь турнир в Чили Бразилия сыграла одним составом, только травмированного Пеле заменил Амарилдо. Загалло не красовался результативностью, но обеспечивал фундамент для голевых атак своей команды. Домой он вернулся в статусе двукратного чемпиона мира. На этом его лучшая часть карьеры в сборной фактически завершилась, но он собирался снова поднять над головой золотой кубок.

ЧС-1970

Жоао Салданья создал прекрасную команду, которая была одним из главных фаворитов на чемпионате мира в Мексике. Но из-за ссоры с боссами в федерации его отстранили от должности, а команду доверили молодому тренеру Марио Загалло.

Бывший хавбек не стал ничего менять в системе Салданьи, только оттянул левое крыло атаки немного назад, как когда-то играл он сам. Из-за этого ему пришлось выслушать много критики, но специалист остался твердым сторонником собственных убеждений.

Как показала практика, критиков слушать не стоит. В 6 матчах на мундиале Бразилия забила 19 голов, а в финале разбила Италию со счетом 4:1. Уверенный триумф Загалло в роли тренера сборной.

ЧС-1994

Перед турниром главный тренер селесао Карлос Паррейра пригласил Загалло на должность технического директора команды. Отказать любимой команде Марио не мог.

Чемпионат мира в США стал зеркалом турнира 1970 года: Бразилия вновь оказалась в финале со сборной Италии. Правда, на этот раз судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти.

Барези и Массаро с отметки промахнулись, а неудачный удар Роберто Баджо тиффози будут вспоминать еще очень долго. Бразилия завоевала 4-й титул чемпиона мира, и снова с участием Загалло, хоть и на административной должности. Марио стал единственным в футбольном мире, кому удавалось завоевывать золотой кубок настолько разными путями.