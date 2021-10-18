Марио Загалло: история самого "позолоченного" участника ЧМ
"Король" футбола Пеле трижды поднимал над головой золотой кубок чемпиона мира. Казалось, что превзойти такое достижение просто невозможно. Но Бразилия подарила футболу многих невероятных рекордсменов.
Марио Загалло – звезда не только бразильского, но и мирового масштаба. Ему удалось покорить самую высокую футбольную вершину в статусе футболиста, в качестве главного тренера и даже на административной должности. Невероятная карьерная история, о которой мечтает каждый футболист.
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ЧС-1958
Дебютный Мундиаль для молодого Пеле. Но на этом турнире звездой команды Висенте Феола был именно левый хавбек Марио Загалло. Рациональность и трудолюбие футболиста радовала специалиста и приносила команде много пользы.
Марио не только помог команде дойти до финала, но и приложился к победе над Швецией. Именно он забил четвертый гол селесао, а затем ассистировал на юного Пеле, который поставил точку в матче.
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ЧС-1962
После неудачных экспериментов на тренерский мостик Бразилии перед Мундиалем пришел Айморе Морейра. Специалист не стал изобретать велосипед и взял на турнир тот же состав, который выиграл предыдущий ЧМ. Важным винтиком команды был и Загалло, который забил первый гол селесао на чемпионате мира-1962.
Весь турнир в Чили Бразилия сыграла одним составом, только травмированного Пеле заменил Амарилдо. Загалло не красовался результативностью, но обеспечивал фундамент для голевых атак своей команды. Домой он вернулся в статусе двукратного чемпиона мира. На этом его лучшая часть карьеры в сборной фактически завершилась, но он собирался снова поднять над головой золотой кубок.
ЧС-1970
Жоао Салданья создал прекрасную команду, которая была одним из главных фаворитов на чемпионате мира в Мексике. Но из-за ссоры с боссами в федерации его отстранили от должности, а команду доверили молодому тренеру Марио Загалло.
Бывший хавбек не стал ничего менять в системе Салданьи, только оттянул левое крыло атаки немного назад, как когда-то играл он сам. Из-за этого ему пришлось выслушать много критики, но специалист остался твердым сторонником собственных убеждений.
Как показала практика, критиков слушать не стоит. В 6 матчах на мундиале Бразилия забила 19 голов, а в финале разбила Италию со счетом 4:1. Уверенный триумф Загалло в роли тренера сборной.
ЧС-1994
Перед турниром главный тренер селесао Карлос Паррейра пригласил Загалло на должность технического директора команды. Отказать любимой команде Марио не мог.
Чемпионат мира в США стал зеркалом турнира 1970 года: Бразилия вновь оказалась в финале со сборной Италии. Правда, на этот раз судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти.
Барези и Массаро с отметки промахнулись, а неудачный удар Роберто Баджо тиффози будут вспоминать еще очень долго. Бразилия завоевала 4-й титул чемпиона мира, и снова с участием Загалло, хоть и на административной должности. Марио стал единственным в футбольном мире, кому удавалось завоевывать золотой кубок настолько разными путями.