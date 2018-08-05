Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии

Центральный нападающий Марио Гомес решил прекратить выступления за сборную.

Нападающий Марио Гомес решил завершить карьеру в сборной. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Facebook.

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"Мое время в сборной не всегда был простым, не всегда успешным, но таким красивым!

Однако теперь время освободить место и дать многим молодым и талантливым ребятам возможность осуществить свою мечту, получить опыт и сделать все лучшее для сборной Германии.

Впрочем, если в будущем тренер будет нуждаться во мне и я буду находиться в хорошей форме, тогда, возможно, я вернусь в сборную", – написал он.

В составе национальной сборной Марио Гомес играл на ЧМ-2010 и ЧМ-2018. Также играл на чемпионате Европы 2008, 2010 и 2016. Всего за сборную он провел 75 матчей и забил 31 гол.