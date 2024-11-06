Команды Марибора и Динамо встретятся в ответном матче Юношеской Лиги чемпионов. Стартовые составы смотрите на "Футбол 24".

Марибор U-19 – Динамо U-19: стартовые составы матча за жизнь в Юношеской лиге УЕФА

Марибор U-19 и Динамо U-19 сойдутся в полуфинале плей-офф Пути чемпионов. Стартовый свисток на стадионе Людски врт прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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Первая игра завершилась ничьей 1:1, поэтому все решается сегодня. Победитель выйдет в финал плей-офф Пути чемпионов, а неудачник покидает нынешний розыгрыш Юношеской лиги УЕФА.

Стартовый состав Динамо U-19: Суркис (к) – Коробов, Сызонюк, Захарченко, Дикий – Саленко, Ищенко, Осипенко – Кремчанин, Пономаренко, Редушко

Марибора U-19: