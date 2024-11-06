Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3 – видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
6 ноября 21:28 - Читати українською
Динамо переиграло Марибор в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА 2024/25. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Динамо имело ощутимое преимущество и наконец смогло забить в компенсированное к первому тайму время. Редушко на дальней штанге замкнул прострел партнера. На старте второго тайма Пономаренко снял все вопросы – дубль за 3 минуты и 3:0 на табло.
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Корен забрал у Вячеслава Суркиса "клиншит", однако на большее Марибор не сподобился. Динамо сыграет в финале за плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
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