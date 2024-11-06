Динамо имело ощутимое преимущество и наконец смогло забить в компенсированное к первому тайму время. Редушко на дальней штанге замкнул прострел партнера. На старте второго тайма Пономаренко снял все вопросы – дубль за 3 минуты и 3:0 на табло.

Динамо разбило Марибор и вышло в следующий этап Юношеской ЛЧ – шоу Пономаренко и Редушко, счет вновь мог быть крупнее

Корен забрал у Вячеслава Суркиса "клиншит", однако на большее Марибор не сподобился. Динамо сыграет в финале за плей-офф Юношеской лиги УЕФА.