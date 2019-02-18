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Мариано не был тем игроком, которого хотел Перес, – президент Лиона Ола

22:39 27 Читати українською
Мариано не был тем игроком, которого хотел Перес, – президент Лиона Ола
Мариано Диас / ФК Реал Мадрид

Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал возвращение Мариано Диаса в Реал.

"Мариано сказал мне, что хочет вернуться в Мадрид. Я позвонил Флорентино Пересу, который сказал мне, что это не тот игрок, которого он ищет. Но Мариано настаивал, что Реал – тот клуб, куда он хотел перейти, и предложение поступило.

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Мы не знали, что Мадрид собирается использовать право обратного выкупа. Ничего не произошло. Диас не пошел, пока не была найдена замена", – сказал Ола Le Figaro.

Вместо Мариано состав Лиона пополнил экс-форвард Селтика Мусса Дембеле.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лион Лион Жан-Мишель Ола Мариано Диас Мариано Диас
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