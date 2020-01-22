Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления – форварда Реала спасли прохожие

Нападающий королевского клуба попал в неприятный инцидент в столице Испании.

26-летний футболист едва не стал жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca.

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Инцидент произошел сегодня, 22 января. Футболист выходил из торгового центра вместе с девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный и выхватил у форварда сумки с покупками из рук и начал убегать. Двое прохожих погнались за вором, который бросил сумки и сумел убежать. Футболист забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.

Отметим, что в текущем сезоне Мариано Диас не имеет игрвои практики в команде Зинедина Зидана. Недавно стало известно об интересе к нападающему со стороны Бенфики.

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