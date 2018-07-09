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Марез пройдет медосмотр в Манчестер Сити – клубы согласовали условия трансфера

12:16 101 Читати українською
Марез пройдет медосмотр в Манчестер Сити – клубы согласовали условия трансфера
Рияд Марез / фото: ФК Лестер

Манчестер Сити близок к подписанию атакующего хавбека Лестера Рияда Мареза. Клубы согласовали условия перехода игрока, который в ближайшие 48 часов пройдет медобследование.

Полузащитник Лестера Рияд Марез близок к переходу в Манчестер Сити. Сегодня или завтра игрок должен пройти медосмотр, после которого подпишет долгосрочный контракт, сообщает Daily Mail.

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Манчестер Сити выложит за Мареза ориентировочно 60 млн фунтов. "Горожане" давно пытаются подписать 27-летнего алжирца и похоже, клуб близок к завершению трансфера.

Напомним, недавно сообщалось, что украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко перейдет в Вулверхэмптон.

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