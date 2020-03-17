Марез посоветовал Зинченко новую профессию – неожиданный выбор

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез убежден, что Александр Зинченко не пропал бы без футбола.

Звезды Манчестер Сити Бенжамен Менди и Рияд Марез приняли участие в клубном шоу "горожан".

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Целью игроков было назвать одноклубника, который больше всего подходит под определенный описание. Началось все с вопроса: "Кто наиболее вероятно стал бы певцом?" Марез почти без раздумий название Александра Зинченко, а в подтверждение этому продемонстрировали видеоклип с участием Саши еще со времен выступлений за Уфу.

К слову, украинец провел за Манчестер Сити 18 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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