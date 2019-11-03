Марез обвинил чемпиона мира по боксу в заигрывании с его женой

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез имеет серьезные претензии к чемпиону мира по боксу Деотея Уайлдера.

Футболиста возмутили проявления внимания боксера к его жене Рите Джохал, информирует The Sun.

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Девушку заметили с боксером в ночном клубе Liv, где они мило общались, смеялись и шутили. В этом клубе часто отдыхают футболисты, в том числе некоторые партнеры Мареза по Манчестер Сити. Подруги девушки с большим трудом оттащили ее от Уайлдера. Сам боксер уговаривал ее остаться.

Напомним, Деонтей Уайлдер является действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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