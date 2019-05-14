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Марез: Не собираюсь покидать Манчестер Сити из-за нехватки игрового времени

14 мая 11:21 87 Читати українською
Марез: Не собираюсь покидать Манчестер Сити из-за нехватки игрового времени
Рияд Марез / фото: ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез поделился своим мнением о результатах сезона в АПЛ и рассказал о своем положении в команде.

"Нелегко приходить в команду с почти неизменным составом. Знал, что мне будет непросто в первом сезоне, но я уверен в своих силах и не сомневаюсь в своих качествах. Я знал, что воспользуюсь предоставленным шансом. Я забил Брайтону и помог команде.

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Я счастлив здесь. Не собираюсь никуда уходить, потому что не играю. Это часть игры. Мне нужно оставаться сильным. Не собираюсь прятаться от трудностей. Думаю, мы заслужили выиграть титул, но нужно отдать должное Ливерпулю и поблагодарить их. Это отличная команда, но мы были немного лучше, 98 очков против 97.

Было очень сложно. Мы оставались сосредоточенными и не отходили от своего плана", – рассказал Марез в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне Марез провел 43 поединка в футболке "горожан", забив 12 голов и сделав 12 ассистов.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Рияд Марез Рияд Марез
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