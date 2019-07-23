Марез могут запретить въезд в Египет – алжирец не пожал руку премьер-министру страны на награждении КАН-2019

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез может потерять возможность еще когда-нибудь увидеть египетские пирамиды.

Руководство Египта может лишить Рияда Мареза въезда в страну, сообщает Awarenessng.

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28-летний алжирец не пожал руку премьер-министру Египта Мустафе Мадбули и министру спорта Ашрафу Собхи, что и вызвало возмущение в руководящих кругах страны.

Напомним, именно сборная Алжира победила на КАН-2019, и Марез на правах капитана первым получал главный трофей турнира, поздоровавшись только с президентом ФИФА Джанни Инфантино и еще одним чиновником.

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