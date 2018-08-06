toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Марез: Когда на кону трофей – его нужно завоевать

5 августа 22:02 47 Читати українською
Марез: Когда на кону трофей – его нужно завоевать
Рияд Марез / Фото: ФК Манчестер Сити

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез поделился впечатлениями от победы над Челси в матче за Суперкубок Англии.

"Гвардиола хочет, чтобы мы контролировали игру от начала до конца, и, на мой взгляд, у нас это хорошо получилось. Мы победили – это самое главное.

Челси – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Летняя подготовка прошла хорошо, у нас было несколько хороших матчей, и мы качественно подготовились к сегодняшней игре.

Это был официальный матч. Когда на кону трофей – его нужно завоевать. Сейчас мы хотим восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Что касается игры Фодена, то он очень хорош для 18-летнего игрока, он добавляет каждый день. Я рад за него", – цитирует Мареза ВВС.

Челси – Манчестер Сити: односторонний Суперкубок, сигнал для Зинченко и историческое мгновение

Суперкубок Англии

Челси - Манчестер Сити: Воскресенье 05 августа 2018

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Суперкубок Англии Челси - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Рияд Марез Рияд Марез
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
34
мин
Астана
17:00
Динамо Загреб
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук