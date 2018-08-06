Марез: Когда на кону трофей – его нужно завоевать

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез поделился впечатлениями от победы над Челси в матче за Суперкубок Англии.

"Гвардиола хочет, чтобы мы контролировали игру от начала до конца, и, на мой взгляд, у нас это хорошо получилось. Мы победили – это самое главное.

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Летняя подготовка прошла хорошо, у нас было несколько хороших матчей, и мы качественно подготовились к сегодняшней игре.

Это был официальный матч. Когда на кону трофей – его нужно завоевать. Сейчас мы хотим восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Что касается игры Фодена, то он очень хорош для 18-летнего игрока, он добавляет каждый день. Я рад за него", – цитирует Мареза ВВС.

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