Вингер английского Манчестер Сити Рияд Марез продемонстрировал фантастический контроль мяча в составе сборной Алжира. "Лисы пустыни" противостояли сборной Зимбабве в 4-м туре отбора к Кубку африканских наций-2021.

Звезда АПЛ отличился забитым мячом на 38-й минуте поединка. Видео взятия ворот опубликовал официальный твиттер КАФ.

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В контратаке алжирцев Марез элегантно пяткой принял передачу с собственной половины поля и одновременно пробросил себе на ход. Далее вингер несколько раз накрутил двух защитников, а на десерт пробил голкипера мощным выстрелом под опорную ногу.

К слову, матч Зимбабве – Алжир завершился вничью 2:2. Команда Мареза уверенно лидирует в своей группе отбора, набрав 10 очков.