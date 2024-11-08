Украинец великолепным голом поучаствовал в избиении армянского Ноа со счетом 8:0. Журналисты спросили Мареску, не пора ли Мудрика выпустить с первых минут в АПЛ.

Шедевр Мудрика в видеообзоре матча Челси – Ноа – 8:0

"Мы рассматриваем Мишу, как и всех остальных для каждой игры, чтобы выбрать лучший состав, по нашему мнению. Важно то, что Мудрик продолжает совершенствоваться, как сегодня вечером. Он забил фантастический гол, имел несколько хороших моментов. Он продолжает развиваться", – цитирует Мареску Football London.

Следующий матч Челси в АПЛ будет очень интересным. 10 ноября "синие" будут принимать Арсенал, который в январе 2023-го считался фаворитом на подписание Мудрика, но проиграл борьбу соседям.

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