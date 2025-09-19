"Если вы спрашиваете меня, я предпочитаю игру в Лиге чемпионов, без сомнения. Но реальность в том, что они имели целую неделю для подготовки к матчу. Мы же играли два дня назад, 48 часов назад. Но опять же, я лучше буду играть в Лиге чемпионов.

"Это поражение поможет нам в будущем": Мареска пожаловался на судейство в матче с Баварией

Я всегда чувствую давление, потому что хочу выиграть каждый матч. Но не из-за того, что мы не победили Брентфорд или проиграли Баварии. Мы играли против Баварии, ПСЖ и Барселоны на выезде – это, пожалуй, самые сложные стадионы для старта. И мы там были очень конкурентны. Посмотрим, что будет дальше" – цитирует Мареску GOAL.

Напомним, что Манчестер Юнайтед встретится с Челси в субботу, 20 сентября. Начало встречи в 19.30 по киевскому времени.

