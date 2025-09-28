"Результат тяжело принять, ведь мы контролировали игру, открыли счет и могли забивать еще голы. Мы ничего не позволяли сопернику. Если посмотреть на статистику, то в первом тайме мы нанесли очень много ударов и владели мячом около 70% времени.

Удаление Чалобы и дубль Уэлбека в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 1:3

Все было хорошо, но из-за нашей ошибки и удаления Чалобы план полностью изменился. Для меня это были два разных матча: первый тайм – один, а после удаления, к сожалению, совсем другой.

В АПЛ против любой команды нельзя постоянно делать подарки соперникам. А сейчас мы это делаем в виде красных карточек. Нельзя продолжать допускать такие ошибки, потому что это ключевые, судьбоносные моменты, как и в матче против Манчестер Юнайтед.

Мы должны сделать выводы. Желательно как можно скорее. Эпидемия травм? Если смотреть только на первый тайм, то о травмированных игроках вообще не хотелось вспоминать, потому что мы полностью контролировали игру и доминировали. Хотел бы сказать что-то другое, но такова реальность: в двух наших последних матчах в АПЛ все изменилось из-за двух красных карточек", – цитирует Энцо Мареску пресс-служба Челси.

Напомним, что Челси проиграл Брайтону (1:3) в шестом туре АПЛ и опустился на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Кристал Пэлас вновь одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Ман Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону