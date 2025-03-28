Главный тренер Челси Энцо Мареска устроил шоковую терапию для своих подопечных, наказав их за ужасный уровень игры.

По информации The Sun, во время международной паузы Мареска работал с футболистами, которые остались в расположении клуба. Ожидалось, что после интенсивных тренировок игроки получат заслуженный выходной. Однако итальянский наставник был настолько разъярен после спарринга с молодежной командой, что изменил свои планы.

Экс-игрок Челси, дисквалифицирован за запрещенные вещества, дал совет Мудрику

Первая команда Челси потерпела унизительное поражение со счетом 0:3 в тренировочном матче против U-21, что вызвало гнев Марески. Тренер без колебаний отменил выходной и заставил игроков вернуться на базу в Кобгеме для дополнительного занятия. Он дал четко понять, что не потерпит никакой расслабленности, ведь команда находится в решающей фазе сезона.

Напомним, сейчас Челси занимает 4 строчку в турнирной таблице АПЛ имея 49 пунктов в своем активе.

Челси нарвался на жесткую критику за трансфер Мудрика на фоне борьбы с Арсеналом за бомбардира Серии А