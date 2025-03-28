Партнеры Мудрика опозорились против молодежки и попали под санкции Марески – тренер Челси кипит от гнева
Главный тренер Челси Энцо Мареска устроил шоковую терапию для своих подопечных, наказав их за ужасный уровень игры.
По информации The Sun, во время международной паузы Мареска работал с футболистами, которые остались в расположении клуба. Ожидалось, что после интенсивных тренировок игроки получат заслуженный выходной. Однако итальянский наставник был настолько разъярен после спарринга с молодежной командой, что изменил свои планы.
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Первая команда Челси потерпела унизительное поражение со счетом 0:3 в тренировочном матче против U-21, что вызвало гнев Марески. Тренер без колебаний отменил выходной и заставил игроков вернуться на базу в Кобгеме для дополнительного занятия. Он дал четко понять, что не потерпит никакой расслабленности, ведь команда находится в решающей фазе сезона.
Напомним, сейчас Челси занимает 4 строчку в турнирной таблице АПЛ имея 49 пунктов в своем активе.
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