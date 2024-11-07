"Коул Палмер чувствует себя так: он не тренировался вчера, поэтому сегодня мы увидим, сможет ли он тренироваться с нами. Надеюсь, что он будет готов к матчу с Арсеналом. Мы надеемся на это, но нам нужно подождать и увидеть, а потом принять решение.

Мудрик услышал жесткие требования Марески: "Людей трудно изменить"

Санчо выздоравливает после болезни. У него был удар во время тренировки, так что мы посмотрим. На Ноа он выбыл, но мы еще увидим, как он будет чувствовать себя до воскресного матча. В противном случае его возвращение на поле состоится после паузы на матчи сборных.

Остальные, кроме тех, кто не задействован в составе, все есть", – цитирует Мареску Football London.

Напоминаем, что Челси ожидают два важных матча в ближайшее время: 7 ноября команда сыграет с Ноа в Лиге конференций, а 10 ноября – с Арсеналом в АПЛ.

Забарный в клубе трансферов на 200 млн, лучший момент Мудрика – новый клуб для украинца, который заставляет продавать Холанда