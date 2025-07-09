"Это большое достижение. Сезон был фантастическим: мы вошли в топ-4 АПЛ, выиграли Лигу конференций, а теперь мы в финале этого турнира – мы очень, очень счастливы.

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Мы знаем, что у нас есть игроки, способные забивать голы, и должны помогать им в ситуациях, когда они могут это сделать. Мы знаем, что Жоао на это способен. Николя Джексон – наш игрок. В прошлом сезоне он сыграл почти во всех матчах. Сегодня Жоао вышел в стартовом составе, и он был в порядке. Честно говоря, я очень рад конкуренции, потому что знаю, как сложно играть в каждом матче.

Мы идем от игры к игре. Наконец нас ждет последний матч сезона, и, надеюсь, мы сможем выиграть турнир.

Игра с ПСЖ или Реалом в финале? Это две команды топ-уровня: одна выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне, а другая – в прошлом году. Это топ-клубы, но мы гордимся и счастливы быть здесь", – сказал Мареска для DAZN.

Кстати, матч Реал – ПСЖ состоится сегодня, 9 июля, в 22:00.

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