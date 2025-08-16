Рулевой Челси Энцо Мареска публично отметил необходимость подписания центрального защитника. Причиной является тяжелая травма Леви Колвилла, который повредил крестообразные связки и выбыл почти на весь сезон.

"Игрок в центре для меня невероятно важен. Мы уже не раз говорили, что можем создавать моменты и атаковать правильно только тогда, когда грамотно строим атаки из глубины. Леви был ключевым в этом процессе, и теперь его нет. Мы ищем решения внутри команды, но клуб знает точно, что я думаю, и увидим, что произойдет. Я считаю, что нам нужен центральный защитник", – цитирует Мареску GOAL.

Наставника спросили, сможет ли Бенуа Бадиашиль заменить Колвилла. Ответ был скептическим: "Сперва нужно, чтобы он был в форме. Он сыграл 45 минут на этой позиции – это было против Борнмута в первом тайме, и это, пожалуй, был один из худших таймов с момента, как мы начали. Когда Бенуа играл в финале Лиги конференций первый тайм, мы проигрывали 0:1. Затем мы выпустили Леви, и победили 3:1. Это не то же самое".

Несмотря на успехи Челси – выигрыш Лиги конференций и Клубного чемпионата мира-2025 – оборона остается проблемным участком. Колвилл считался одним из лучших защитников команды, поэтому его потеря стала серьезным ударом.

