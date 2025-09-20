Англичанину и французу в межсезонье прямо сказали искать другое место работы, однако за все лето они так и не смогли оформить переходы. Как минимум до зимы Стерлинг и Дисаси пополняют "клуб Мудрика" – не имеют права играть и даже тренироваться с Челси, хотя причина отстранения совсем другая.

"Как игрок, я был в ситуации Рахима и Акселя. Я знаю, что это не лучшее ощущение, потому что если ты футболист, то хочешь тренироваться и играть. Но по разным причинам ситуация такая, какой она есть на данный момент. Я знаю, что клуб дает им возможность работать должным образом, и это единственное, что я могу сказать.

Это то, о чем нравится говорить, но это касается не только Челси. Такое случается в любом клубе мира, я могу вам гарантировать. Италия, Испания, Англия, Франция, США, Бразилия – любая страна мира. По любой причине игрок и клуб не найдут решение, и если ты не в команде – ты не в команде.

Стерлингу и Дисаси теперь трудно жить? Моему отцу 75 лет, и 50 из них он был рыбаком, работая с двух часов ночи до десяти утра. Вот это тяжелая жизнь, а не работа футболиста", – отрезал Мареска.

Добавим, что в свое время Стерлинга покупали из Ман Сити за 56 млн евро, а Дисаси пришел из Монако за 45 млн. Рахим имеет самую большую зарплату в составе Челси – сумасшедшие 325 тысяч фунтов в неделю, контракт действует еще 2 года. Аксель еженедельно зарабатывает 80 тысяч фунтов, имея соглашение еще на 4 года.

Enzo Maresca when asked how hard is life for Disasi and Sterling out of the squad…



“My father was fisherman. Going to work from 2am to 10am every day for 50 years. This is hard in life, not being a football player”. pic.twitter.com/T2GvxCjOuT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2025

