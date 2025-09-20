Мареска безжалостно добил 2 игроков Челси, которые оказались в ситуации Мудрика – за них платили более 100 млн евро
Главный тренер Челси Энцо Мареска не видит причин сочувствовать Рахиму Стерлингу и Акселю Дисаси.
Англичанину и французу в межсезонье прямо сказали искать другое место работы, однако за все лето они так и не смогли оформить переходы. Как минимум до зимы Стерлинг и Дисаси пополняют "клуб Мудрика" – не имеют права играть и даже тренироваться с Челси, хотя причина отстранения совсем другая.
Мудрик может сменить вид спорта после дисквалификации – хочет принять участие в Олимпийских играх
"Как игрок, я был в ситуации Рахима и Акселя. Я знаю, что это не лучшее ощущение, потому что если ты футболист, то хочешь тренироваться и играть. Но по разным причинам ситуация такая, какой она есть на данный момент. Я знаю, что клуб дает им возможность работать должным образом, и это единственное, что я могу сказать.
Это то, о чем нравится говорить, но это касается не только Челси. Такое случается в любом клубе мира, я могу вам гарантировать. Италия, Испания, Англия, Франция, США, Бразилия – любая страна мира. По любой причине игрок и клуб не найдут решение, и если ты не в команде – ты не в команде.
Стерлингу и Дисаси теперь трудно жить? Моему отцу 75 лет, и 50 из них он был рыбаком, работая с двух часов ночи до десяти утра. Вот это тяжелая жизнь, а не работа футболиста", – отрезал Мареска.
Добавим, что в свое время Стерлинга покупали из Ман Сити за 56 млн евро, а Дисаси пришел из Монако за 45 млн. Рахим имеет самую большую зарплату в составе Челси – сумасшедшие 325 тысяч фунтов в неделю, контракт действует еще 2 года. Аксель еженедельно зарабатывает 80 тысяч фунтов, имея соглашение еще на 4 года.
Бавария одолела Челси – соперник сборной Украины создал автогол, Кейн мог оформить хет-трик, гол Палмера отменили