"Это была фантастическая реакция. Быть победителями клубного чемпионата мира – это то, чем мы должны очень гордиться. Мы очень счастливы. Особенно потому, что сделали это в матче против ПСЖ. Как я уже говорил ранее, я считаю их лучшей командой мира с одним из лучших тренеров в мире и фантастическими игроками. Поэтому это выдающееся достижение.

Челси – ПСЖ – 3:0 – видео голов и обзор матча

Если бы мне сказали, что мы будем выигрывать 3:0 уже в первом тайме, конечно, я бы в это не поверил. Но я знал, что мы будем конкурировать – ради этого мы здесь. Я знаю, что наша команда способна соревноваться с очень талантливыми соперниками. Мы очень счастливы. Я всегда говорил, что для нас честь участвовать в этом турнире. Мы провели здесь месяц, и в конце концов это того стоит.

Если честно, я сказал своим игрокам, что имею ощущение: этот турнир может стать столь же важным, или даже важнее, чем Лига чемпионов. Несколько лет назад мне посчастливилось быть частью тренерского штаба, выигравшего Лигу чемпионов, и я наслаждался каждой минутой. Но я считаю, что этот турнир, объединяющий лучшие клубы мира, станет еще важнее.

Мы ценим его так же как победу в Лиге чемпионов, потому что можем подарить этот трофей фанатам Челси, и это будет источником гордости – носить знак победителя. В течение сезона мы двигались в правильном направлении, мы хорошо его завершили и теперь подняли этот фантастический трофей", – приводит слова Марески официальный сайт Челси.

Напомним, Челси разгромил французский Пари Сен-Жермен (3:0) в финале Клубного чемпионата мира 2025 года. Энцо Мареска выиграл свой второй трофей во главе Челси, В сезоне 2024/25 "синие" триумфовали в Лиге конференций.

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