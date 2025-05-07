Марциняка обвинили в "дружбе с Реалом" – каталонское СМИ уничтожило поляка после матча Интера и Барселоны в ЛЧ
Барселона не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов, проиграв Интеру (3:4, заг 6:7) в двухматчевом противостоянии.
После неудачи "кулес" каталонское СМИ пытается найти виновного в поражении команды. Главному арбитру матча Шимону Марциняку и его ассистентам досталась огромная порция критики.
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Mundo Deportivo, пытаясь разобраться "что произошло", обвинил поляка в симпатиях к Реалу: "Марциняк, который имеет дружеское прошлое с Мадридом, "смутил Барселону", приняв участие в видеосудействе вместе с дуэтом голландцев Хиглера и Ван Букеля".
Далее издание перечисляет все ошибки, по их мнению, которых допустил польский арбитр со своими помощниками. При этом каждый раз напоминая, что в прошлом Марциняк уже "неправильно судил" матчи Барселоны.
Эпизод с попаданием мяч в бицепс Ачерби после удара Ольмо прокомментировали так: "Он отбил мяч в сторону ворот (то есть изменил траекторию), но Марциняк и дуэт VAR-"тюльпанов" были бездейственными".
Относительно пенальти, то издание считает, что видеоассистенты VAR не должны были вмешиваться, поскольку поляк не назначил 11-метровый и не было явной ошибки.
Отметили также, что у Марциняка не нашлось предупреждений для Димарко, который, по мнению каталонского СМИ, слишком много фолил на Ямале.
"Когда возникали сомнения, Марчиняк позволял продолжать, а VAR воздерживался от всего", – подытожило издание.
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