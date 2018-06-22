Марчена будет помогать Йерро в сборной Испании

Экс-игрок сборной Испании Карлос Марчена вошел в тренерский штаб новоиспеченного наставника команды Фернандо Йерро.

Стали известны имена трех специалистов, которые в срочном порядке были приглашены в штаб Фернандо Йерро, который возглавил национальную команду Испании вместо уволенного Хулена Лопетеги.

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Помогать Йерро будут бывший защитник Валенсии и сборной Испании Карлос Марчена, Хулиан Калеро, который возглавляет команду третьего по силе испанского дивизиона Навалькарнеро, а также тренер по физической подготовке Хуан Карлос Мартинес Кастрехон, сообщает пресс-служба сборной Испании.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.