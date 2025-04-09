"Источники приближенные к Шахтеру говорят, что это была идея агента игрока. Сам Уилл Данташ заявил, что его клиента хотят натурализовать для выступлений за сборную Украины.

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В УАФ никаких запросов об этом не поступало. Сплошная круговая порука ~ так можем дойти до ООН или Всемирного фонда защиты морских млекопитающих.

Но главное не это: недостаточно просто официально быть игроком украинского клуба в течение 5 лет. Необходимо проживать на территории Украины. Когда-то даже Жуниору Мораесу из-за полугодовой аренды в Китай пришлось дорабатывать свой стаж в Шахтере. И паспорт он получил только через 6,5 лет после первой игры за донецкий Металлург.

А Педриньо поиграл у нас полгода, потом уехал по аннексу в Бразилию и меньше чем год как вернулся. Какое гражданство? Зачем? Облегчить лимит для Шахтера? Поговорим года через три", – цитирует Спиваковского Telegram-канал "ТаТоТаке".

Напомним, ранее пресс-служба УАФ открестилась от попыток натурализовать бразильца.

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