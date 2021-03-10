Власти штата Рио-де-Жанейро приняли законопроект о переименовании легендарной Мараканы, сообщает СNN.

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Именно на этой арене Пеле забил тысячный гол в своей карьере – 19 ноября 1969 с пенальти поразил ворота Васко да Гамы. Ожидается, что полное название стадиона будет выглядеть так: "Эдсон Арантес ду Насименту – Король Пеле". Правда, далеко не все местные фанаты в восторге от возможный изменений. Население штата Рио-де-Жанейро привыкло к культовому названию Маракана и не хочет прославлять чужака – Пеле родился в штате Минас-Жерайс, а футбольную славу ему подарил Сан-Паулу.

Напомним, именно Маракана принимала финал чемпионата мира 2014 года. Сейчас арена вмещает 78 838 человек.

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