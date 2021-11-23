"Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб Химнасия Ла-Плата, которая хотела получить сердце Марадоны. Этого не произошло, люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала необходимость его изучения. Оно было очень важным для определения причины смерти.

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К сожалению, у Марадоны была зависимость от всего того, что его погубило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. Диего обладал удивительно стойким телом. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью избавиться от всех отрицательных факторов.

Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большое. Обычно сердце весит 300 г. Пусть он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности", – цитирует Кастро Marca со ссылкой на El Trece.

Напомним, легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Сейчас в причастности к смерти подозревают сразу 7 человек .