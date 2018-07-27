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Марадона женится на 28-летней бывшей футболистке

22:00 149 Читати українською
Марадона женится на 28-летней бывшей футболистке
Марадона и Росио Олива / Фото Телеграф

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сделал предложение своей любимой Росио Оливе.

Событие состоялось в 28-й день рождения Росио. После предложения от Марадоны девушка сказала "да", сообщает Mirror.

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Олива, как и Марадона, ранее была профессиональной футболисткой. Девушка познакомилась с 57-летним аргентинцем в 2012 году.

В ближайшее время 57-летний председатель правления Динамо Брест сыграет свою очередную свадьбу. Напомним, что в 2014 году аргентинец уже делал Росио предложение, но тогда пара скандально рассталась.

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