Легендарный аргентинец еще при жизни подписал документы, согласно которым предполагается бальзамирование и экспонирование его тела посмертно. Об этом сообщает журналист TNT Sports Эрнан Кастильо.

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Также он отмечает, что ближайшие родственники Марадоны узнали об этом только недавно и были откровенно шокированы. Несмотря на желание аргентинца, его все же хоронят на кладбище. Перед этим происходила церемония прощания с легендой в президентском дворце в Буэнос-Айресе, на которую пришли тысячи людей.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе "альбиселесес" стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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