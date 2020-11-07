"Диего в порядке. После операции он даже танцевал. Да, танцевал. Мы думаем, что Марадоне пока следует остаться в больнице, это будет лучше для Диего, он это сам знает. Мы должны быть осторожны во время этого послеоперационного периода.

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Неврологических осложнений нет, но есть другие параметры, которые нужно оценить, поэтому пока говорить о выписке очень рано, но восстановление сейчас идет прекрасно", – цитирует врача Football-italia.

Напомним, 60-летний Марадона был вынужден лечь под нож для удаления субдуральной гематомы.

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