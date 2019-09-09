toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Марадона представлен в статусе главного тренера аргентинской Химнасии – фанаты клуба огненно встретили легенду

10:39 36 Читати українською
Марадона представлен в статусе главного тренера аргентинской Химнасии – фанаты клуба огненно встретили легенду
Диего Марадона / Sports Illustrated

Фанаты аргентинской Химнасия очень тепло приветствовали легендарного Диего Марадону на посту главного тренера команды.

Диего Марадона был представлен в статусе наставника Химнасии из Ла-Платы, передает TNT.

Марадона назначен главным тренером аргентинской Химнасии

Фанаты клуба очень тепло встретили легенду сборной Аргентины, распевая песни в честь Марадоны и зажигая пиротехнику.

"Я не волшебник. Мне нравится работать. Я люблю работать и получать за это деньги, я делал это всю жизнь", – заявил Марадона на презентации.

Напомним, последним клубом, который тренировал Марадона был мексиканский Дорадос. Диего покинул клуб в июне 2019 из-за проблем со здоровьем. Отметим, что Химнасия занимает последнее место в чемпионате Аргентины, имея 1 пункт после 5 сыгранных туров.

"Легче дозвониться до Обамы, чем до Месси". Правила жизни Диего Марадоны

blog_ava
"Если бы у меня был выбор между Динамо и Шахтером?" – Коноплянка назвал преимущества донецкого клуба
08:00
461
Теги
Мир Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Химнасия Химнасия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук