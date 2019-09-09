Марадона представлен в статусе главного тренера аргентинской Химнасии – фанаты клуба огненно встретили легенду

Фанаты аргентинской Химнасия очень тепло приветствовали легендарного Диего Марадону на посту главного тренера команды.

Диего Марадона был представлен в статусе наставника Химнасии из Ла-Платы, передает TNT.

Марадона назначен главным тренером аргентинской Химнасии

Фанаты клуба очень тепло встретили легенду сборной Аргентины, распевая песни в честь Марадоны и зажигая пиротехнику.

"Я не волшебник. Мне нравится работать. Я люблю работать и получать за это деньги, я делал это всю жизнь", – заявил Марадона на презентации.

Напомним, последним клубом, который тренировал Марадона был мексиканский Дорадос. Диего покинул клуб в июне 2019 из-за проблем со здоровьем. Отметим, что Химнасия занимает последнее место в чемпионате Аргентины, имея 1 пункт после 5 сыгранных туров.

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