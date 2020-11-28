"Диего – легендарный футболист. Сколько времени прошло, а им все восхищались. Он был настоящим законодателем мод. Диего поставил на колени весь мир и всю Италию. Знаковый футболист. Счастлив, что мы играли с ним в одно время.

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Особых ощущений против него не было, у нас были сборные команды. Мы все были профессиональные футболисты, а по ту сторону были такие же футболисты. В их команде было много знаковых игроков, таких как Диас, но Марадона стоял особняком.

Прошло много времени, но с Аргентиной мы играли сложно и успешно. Наша сборная была на высоком уровне, нас называли чемпионами мира по товарищеским матчам. Не получалось у нас на серьезных форумах что-то выиграть, но у нас была сильная команда, которую не ценили, не понимали, что это такое.

С Марадоной на поле все было с уважением. Большой футболист – большой человек. Он вел себя импозантно, было видно, что звезда, но не было случаев, которые показывали бы его нетактичность. С его стороны все было на высоком уровне", – цитирует Буряка Чемпионат.

Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Легендарного аргентинца похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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