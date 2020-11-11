Легенда аргентинского футбола Марадона может наконец вернуться к своему привычному образу жизни.

60-летний Диего Марадона покинул стены больницы после оперативного вмешательства на мозге, сообщил адвокат аргентинца Матиас Морла для Football-italia.

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"Марадона преодолел самый тяжелый момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости восстановиться. Важно, что он думает о выздоровлении, окружив себя своими родными. Сейчас ему нужны просто забота и спокойствие", – заявил Морли.

Напомним, в начале ноября легенда был госпитализирован с тромбом в мозге.

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