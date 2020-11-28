Марадона "появился" на самом высоком здании мира – впечатляющее зрелище
12:26 - Читати українською
Память Диего Марадоны почтили и в Объединенных Арабских Эмиратах на самом высоком здании мира.
На Бурдж-Халифа – самом высоком здании в мире, появилось изображение Диего Марадоны, а соответствующее видео было опубликовано в Instagram. Отметим, что высота небоскреба достигает 829,8 м.
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"Бурдж-Халифа отдает дань легендарному Диего Марадоне. Пусть его душа покоится в мире", – говорится в заметке к видео.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.
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