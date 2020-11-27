26 ноября, в 20:00 по аргентинскому времени, тело 60-летнего экс-форварда похоронили на кладбище городка Белла-Виста, что в 35 километрах от Буэнос-Айреса, сообщает Ole.

Стадион Наполи хотят переименовать в честь Марадоны

Марадона будет покоиться рядом со своими родителями – Далмой (умерла в 2011-м) и Диего-старшим (умер в 2015-м). Семья хотела сделать церемонию прощания частной, ограничив количество присутствующих до 25 человек и не позволив снимать. Впрочем, журналисты использовали беспилотники, чтобы зафиксировать кадры последнего пути легенды.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе родной сборной стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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